La FIFA abre expediente a la RFEF por cánticos islamófobos en el España-Egipto

Madrid, España | La FIFA confirmó este martes a la AFP la apertura de un procedimiento disciplinario contra la RFEF por los cánticos islamófobos producidos durante el partido amistoso España-Egipto, disputado en Barcelona la semana pasada.

El encuentro entre dos selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026, jugado en el estadio de Cornellá —feudo del Espanyol de Barcelona—, se vio perturbado por cánticos islamófobos ("Musulmán el que no bote") entonados por parte de aficionados españoles.

Este incidente provocó una ola de indignación en España, así como la apertura de una investigación por parte de la policía autonómica catalana.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió un día después de los hechos contra la "minoría" de aficionados que "manchó" la imagen de España, futura organizadora del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, país de mayoría musulmana.

El prodigio del FC Barcelona y estrella de la selección, Lamine Yamal, de confesión musulmana, denunció, por su parte, unos cánticos que calificó como una "falta de respeto intolerable".

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de varias condenas judiciales, este caso pone de nuevo de manifiesto las dificultades del fútbol español para erradicar el racismo y la xenofobia en sus estadios, donde los incidentes se han multiplicado en los últimos meses.

La estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Junior, convertido en símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol, ha sido frecuentemente objeto de hostigamiento desde su llegada a Madrid en 2018. Sin embargo, solo una parte de esos incidentes ha derivado en sanciones.