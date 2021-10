La COP26 no implicará grandes cambios, lamenta Greta Thunberg

La militante ecologista sueca Greta Thunberg lamentó este sábado que la COP 26, que se iniciará dentro de dos semanas en Glasgow, "no comportará grandes cambios", a pesar de ser una cumbre "crucial" para el futuro del planeta.



"En la situación actual, esta COP no comportará grandes cambios", dijo a la AFP la líder del movimiento Fridays for Future durante un concierto sobre el clima organizado en Estocolmo.

La COP26 y todas las reuniones internacionales "tienen el potencial de cambiar las cosas, ya que reúnen a mucha gente. Debemos garantizar que se aprovechará esta ocasión", añadió la joven militante, vestida con un forro polar negro.

"Seguiremos presionando", añadió la militante sueca, que sorprendió a sus fans y asistentes al concierto al cantar y bailar en el escenario la canción "Never gonna give you up", de Rick Astley.

Durante la cumbre de Glasgow (en Escocia), prevista entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, los países del mundo entero negociarán con el objetivo de llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de CO2.

"Mi esperanza es que finalmente nos demos cuenta de que nos enfrentamos a una crisis existencial y que debemos actuar en consecuencia", aseguró Thunberg.

Según ella, hace falta "cambiar la mirada y dejar de buscar crear nichos en los programas, y concentrarse en salvar el planeta y las condiciones de vida de las futuras generaciones".

Según las últimas estimaciones de la ONU, publicadas a mediados de septiembre, el mundo se dirige hacia un aumento de las temperaturas "catastrófico", de 2,7°C, antes del final del siglo.