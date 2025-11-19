La Concacaf baila al ritmo del Caribe

Curazao y Haití, junto a Panamá, están clasificados al Mundial. Con posibilidades, gracias al repechaje, aparecen Jamaica y Surinam, país ubicado en América del Sur, pero miembro del Caricom (comunidad del Caribe).

Queda claro que el camino al Mundial 2026 se bailó al ritmo del Caribe, mientras que las selecciones de Centroamérica buscan respuestas.

En el grupo A, los combinados de Guatemala y El Salvador fueron eliminados y, en el C, Costa Rica hizo el ridículo y Nicaragua terminó en el último lugar.

A modo de ejemplo, centroamericanos y caribeños se enfrentaron 12 veces en esta ronda final. Surinam derrotó a El Salvador dos veces, Haití a Nicaragua por partida doble y una vez a Costa Rica, para cinco triunfos. Se dieron cinco empates y solo dos derrotas: los catrachos vencieron a los haitianos y Guatemala a Surinam.

Hace cuatro años, en Catar, no hubo equipos del Caribe, tampoco para Rusia 2018, ni en Brasil 2014 o Sudáfrica 2010. Hay que remontarse al 2006, cuando los trinitarios estuvieron en Alemania.

Con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados, estamos a las puertas de que, en la Copa del Mundo 2026, pueda haber hasta cuatro representativos de la zona caribeña.

Tabla de posiciones

Grupo A

Selección Pts Panamá 12 Surinam 9 Guatemala 8 El Salvador 3

Grupo B

Selección Pts Curazao 12 Jamaica 11 Trinidad y Tobago 7 Bermudas 1

Grupo C

Selección Pts Haití 11 Honduras 9 Costa Rica 7 Nicaragua 4

Repechaje