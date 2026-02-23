La clave tras la muerte del narco mexicano más buscado: una de sus parejas sentimentales

Una novia de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.

Oseguera, de 59 años, el poderoso líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido en un choque el domingo con militares que pretendían detenerlo. Murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

El operativo se activó cuando la inteligencia militar mexicana, con ayuda del Comando Norte de Estados Unidos, supo que una mujer se reuniría el viernes 20 de febrero con el capo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

El secretario de defensa mexicano, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de "una de las parejas sentimentales de 'El Mencho'" la llevó a una casa en esa localidad.

La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.

La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó entonces el operativo con acciones por tierra y aire del domingo.

Los milites se acercaron a la zona, sin entrar a Jalisco "para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa", explicó. Al corroborar su presencia, decidieron "efectuar la detención" de Oseguera por "por delincuencia organizada" y posesión de armas.

- Violenta huida -

"Realmente fue un ataque muy violento", reconoció Trevilla, quien dijo que las autoridades hallaron un arsenal que incluía armas largas y dos lanzacohetes, uno tipo RPG.

Los hombres del capo, que siempre se caracterizó por desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad, ya habían utilizado ese tipo de lanzacohetes. En 2015 derribaron un helicóptero militar con este tipo de arma que participaba en un operativo para detenerlo.

El domingo, "El Mencho" no tuvo la misma suerte. En su fuga, él y su círculo cercano de seguridad se internaron en una zona boscosa.

Nuevamente fue cercado por los militares, que lo encontraron oculto entre la maleza, contó el titular del ejército mexicano.

Los responsables de su seguridad dispararon contra un helicóptero militar, que tuvo que aterrizar de emergencia en una instalación cercana.

En medio del cruento enfrentamiento, los uniformados hirieron al capo y a dos de sus escoltas. "Estaban muy graves", aseguró Trevilla. Los tres fueron trasladados vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero fallecieron en el camino, precisó.

Los cadáveres fueron trasladados en un avión a la capital mexicana y entregados a la Fiscalía General.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los restos de Oseguera fueron identificados genéticamente para ser entregados a sus familiares.

Las autoridades también informaron de la muerte el domingo del hombre de más confianza de "El Mencho". Hugo H., alias "El Tuli", fue ubicado en El Grullo, otra localidad de Jalisco, desde donde coordinaba la ola de violencia que sacudió a varios estados del país en reacción a la operación contra el líder narco: bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a instalaciones militares.

"Ofrecía además 20.000 pesos (poco más de 1.000 dólares) por cada militar que asesinaran", indicó el jefe militar.

"El Tuli" también murió cuando intentaba huir. Portaba un arma larga, una pistola y cerca de un millón y medio de dólares.

La muerte del líder del CJNG desató una ola de cientos de bloqueos y quema de vehículos en 20 de los 32 estados mexicanos.

El gobierno desplegó a casi 10.000 militares el lunes para contener la violencia desatada en la víspera.

En algunos puntos de Jalisco los bloqueos de carreteras por parte de narcos continuaban y el miedo seguía instalado entre los habitantes de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes.

En Aguililla, el remoto pueblo natal del "El Mencho" en las montañas de Michoacán, estos disturbios se mantienen, mientras permanece la incógnita de donde será enterrado.