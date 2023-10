La catástrofe de Múnich, el punto de inflexión en la vida de Charlton

Último superviviente entre los supervivientes, Bobby Charlton, que falleció a los 86 años, fue uno de los jugadores del Manchester United que esquivó a la muerte durante la catástrofe aérea de Múnich en 1958, pero los fantasmas de sus ocho compañeros fallecidos no cesaron de perseguirlo.

"No pasa un día sin que me acuerde de lo que pasó y de la gente que falleció". Durante una ceremonia en Múnich en el contexto de la final de Liga de Campeones de 1998, el centrocampista ofensivo inglés, recordó hasta qué punto el dolor seguía vivo cuarenta años después.

"A veces, pienso en ello de manera casual, como una pincelada en mitad de un humor hasta entonces feliz. A veces eso me hunde en un sentimiento terrible de arrepentimiento y tristeza y de culpabilidad, al hacerme la idea de que yo sobreviví", explicó en su autobiografía publicada en 2007.

A Charlton, de 20 años, le salva su compañero Harry Gregg y sobrevive con ligeras quemaduras. Busby, más gravemente herido, sobrevive también, pero ocho jugadores, tres miembros de la directiva, el copiloto, periodistas y otros pasajeros no tienen la misma suerte. En total fallecen 23 de los 44 ocupantes del avión.

"Tuve la suerte de estar sentado en el buen sitio", contó Charlton a la BBC en 2008. "Los médicos vinieron a ponerme una inyección. No me desperté hasta la mañana del día siguiente. Es entonces que descubro la magnitud de la tragedia. Había un tipo alemán que tenía una lista de todos los jugadores y la leyó. Si estaban vivos decía 'Sí' y si estaban muertos decía 'no'".