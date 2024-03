Kylian Mbappé supera a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en número de marcas registradas

5 de marzo de 2024, 5:54 AM

En señal de su inmenso poder comercial, el delantero del PSG posee siete marcas registradas en la UE, incluida su icónica pose de celebración del gol con los brazos cruzados, su nombre y el logotipo de su empresa. Según la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, Messi y Cristiano Ronaldo tienen seis marcas registradas cada uno. Mbappé también ha registrado dos de sus famosas citas: "Le football, il a changé (El fútbol ha cambiado)" y "Moi, tu m'parles pas d'age (No me hables de edad)" para productos que incluyen juegos electrónicos, aplicaciones móviles, carteles, bolsos, calzado, cosmética o joyería.

Si bien el registro de marcas no es inusual en el fútbol, las jugadoras son, sin embargo, invisibles en la esfera europea de protección de la propiedad intelectual. "Aunque muchos de los futbolistas profesionales de los mejores equipos europeos poseen al menos una marca de la UE, no hay mujeres entre ellos", dijo la oficina de la UE. "Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Marta, Alex Morgan, Caroline Graham... todas ellas son estrellas pero todavía no han empezado a jugar al juego de la propiedad intelectual".