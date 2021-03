Kylian Mbappé, la vida en Bleu no es completamente rosa

Supersónico con el París SG, Kylian Mbappé apareció apagado el miércoles en el inicio de las eliminatorias hacia Catar-2022 contra Ucrania (1-1), con la camiseta de la selección francesa, donde su recorrido desde hace un año y medio está marcado por una cierta irregularidad, entre lesiones, jugadas geniales y prestaciones decepcionantes.

¿Qué ha pasado con el "Kyky" (su apodo) del domingo frente a Lyon (doblete), con el "Golden Boy" de febrero en Barcelona (triplete)?

El miércoles en el Stade de France, Mbappé aportó poco en las fases ofensivas de los Bleus.

"Kylian sabe que no hizo su mejor partido. Hablaré con él tranquilamente. No encontró las mejores condiciones, tal vez no tenía buenas sensaciones", dijo el seleccionador Didier Deschamps tras el debut frustrante en la campaña hacia el Mundial-2022.

Sus estadísticas en cambio son buenas en su club. Desde mediados de febrero, el "crack" de 22 años ha marcado doce goles en nueve partidos, incluyendo un triplete y cuatro dobletes. Y sus dos partidos sin marcar en el PSG han coincidido con las dos últimas derrotas del equipo parisino, en Mónaco y contra Nantes.

Ausencias

En la selección francesa ha ocurrido lo mismo: la única derrota de los campeones del mundo en 2020, el 11 de noviembre contra Finlandia en amistoso (2-0), se dio sin Mbappé. Pero los Bleus también impresionaron sin él, con una victoria en Portugal tres días después en Liga de Naciones (1-0), verdadero partido de referencia para los hombres de Deschamps.

Mirando un poco hacia atrás, el recorrido de Mbappé en los Bleus desde el Mundial está lejos de ser una historia de amor.

Estas dos últimas temporadas, Mbappé solo empezó como titular en siete de los quince partidos disputados por los campeones del mundo, con tres goles marcados y dos asistencias dadas.

Lesionado muscularmente en septiembre y en octubre de 2019, se perdió cuatro partidos consecutivos.

Un problema físico similar le había privado de dos partidos en noviembre de 2020, mientras que una contaminación al covid-19 había cortado su impulso dos meces antes.

De este modo, "Kyky" no ha podido seguir los experimentos tácticos realizados por Deschamps durante este período, cuando su seleccionador intenta desde hace largos meses encontrar fórmulas que le permitan hacerle jugar en punta o como extremo izquierdo, posiciones preferidas del atacante francés, alineado a la derecha durante el Mundial.

Colocado a la izquierda del ataque tricolor el miércoles, en un sistema con cuatro delanteros, Mbappé no satisfizo a su seleccionador, siendo incluso culpable de un marcaje poco intenso en el inicio de la acción que posibilitó el empate ucraniano.

"No es un robot"

Deschamps sorprendió incluso eligiendo sustituir primero a Kingsley Coman, con mucho más protagonismo que Mbappé en el ala izquierda.

"Pensaba que recolocándolo en punta podría aportarnos velocidad y su capacidad de marcar diferencias", explicó, dejando entrever que algunos jugadores "tienen un estatus".

El estatus no impide de todas maneras los errores, y si Deschamps no quiso ser duro con su jugador, señaló que habría podido "apoyarse tal vez un poco más" en sus compañeros, añadiendo también que éstos habrían podido "abrirle un poco más de espacios".

Con el encadenamiento de partidos cada tres días, ¿Mbappé será titular el domingo en el segundo partido de las eliminatorias a Catar-2022 en Kazajistán? Deschamps ha prometido rotaciones y es consciente del desgaste del jugador.

"No es un robot, es un joven jugador, encadena partidos, tiene estadísticas fuera de lo común. Ha dado tanto que tiene derecho a estar un poco menos bien", decía Deschamps la semana pasada cuando anunció la lista de convocados para estos partidos internacionales. Fue premonitorio.