Kylian Mbappé fuera de la lista del PSG para viajar a Japón

Kylian Mbappé no figura en la lista de jugadores del París Saint-Germain que participarán en una gira asiática (Japón y Corea del Sur) a partir del sábado, según la lista publicada por el club este viernes, sin que se diera explicación sobre la causa de esa ausencia.



La decisión del PSG, vigente campeón de Francia, se produce cuando ambas partes parecen enfrentadas en el tema de una eventual renovación de contrato del atacante francés.



El hermano pequeño de Kylian, Ethan Mbappé (16 años), sí forma parte del grupo de 29 jugadores del PSG para el viaje a Asia.



¿La ausencia de Kylian Mbappé es un nuevo episodio del culebrón sobre su futuro? El tiempo lo dirá, pero a bote pronto puede parecerlo.



El jugador desea seguir hasta el final de su contrato en 2024 y no renovar antes. El club le exige ampliar su contrato ahora porque teme que al terminarlo decida abandonar la entidad sin que el PSG reciba una indemnización por el traspaso.



Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos del equipo al principio de la semana y estuvo este viernes en el primer amistoso del París Saint-Germain, el ganado 2-0 ante Le Havre. No fue titular, pero entró en la segunda mitad y firmó el segundo tanto de los suyos.



Unas horas más tarde, el PSG anunció la lista para el desplazamiento a Japón, que tiene lugar el sábado, en la que sí figura el portero costarricense Keylor Navas.