Kylian Mbappé está disponible para jugar contra la Real Sociedad, afirma Álvaro Arbeloa

París, Francia | El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, quien se perdió el entrenamiento colectivo del Real Madrid el jueves, está disponible para enfrentar a la Real Sociedad el sábado en LaLiga, confirmó este viernes su entrenador, Álvaro Arbeloa.

"Kylian está bien, se ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana", declaró Arbeloa ante la prensa.

Máximo goleador de LaLiga y de la Liga de Campeones, Mbappé arrastraba molestias en la rodilla izquierda, según la prensa española.

La estrella de los Bleus suma 38 goles en 31 partidos en todas las competiciones esta temporada. Además, había acelerado su regreso a las canchas tras sufrir un esguince en la misma rodilla a finales de 2025.

El Real Madrid es segundo en la clasificación con 57 puntos y podría asumir provisionalmente el liderato si vence a la Real Sociedad, superando al FC Barcelona, que tiene 58 unidades.

El Barcelona jugará el lunes en la cancha del Girona FC.