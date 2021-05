'Kun' Agüero cree que Messi seguirá en el Barcelona y espera jugar con él

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero mostró este lunes su "alegría" por fichar por el Barcelona, donde espera "jugar juntos" con su amigo y compatriota Lionel Messi, del que cree que acabará quedándose en el club azulgrana.



"Esperemos jugar juntos", dijo Agüero en su presentación como nuevo jugador barcelonista, aunque advirtió que su llegada no supone la confirmación de que Messi, que acaba contrato el 30 de junio, se vaya a quedar.

"Veníamos negociando hace tiempo (el fichaje con el Barça), después lo que pase con Leo son decisiones que tomará él con el club", explicó Agüero, junto al presidente del Barça, Joan Laporta.

"Pero, obviamente que es un placer que juguemos juntos. Si él seguirá acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club como hizo siempre", añadió el delantero argentino, que llega libre al acabar contrato con el Manchester City.

​"El fichaje del 'Kun' Agüero es por el 'Kun' Agüero, queremos hacer un equipo competitivo y evidentemente también queremos que se quede Leo, ya se lo hemos dicho", aclaró Laporta, insistiendo en que el argentino "es un jugador excepcional".

Agüero firmó en la tarde de este lunes como nuevo jugador azulgrana, tras pasar por la mañana el reconocimiento médico, y después de poner su rúbrica en el contrato que lo ligará por dos temporadas al Barça, vistió la camiseta de su nuevo equipo para posar sobre el césped del Camp Nou.

'El mejor equipo del mundo'

"Cuando hace un mes y medio el Barça preguntó por mí, ni lo dudé", aseguró el 'Kun', al que, según relató, su técnico en el Manchester City, Pep Guardiola le dijo "te vas al mejor equipo del mundo".

Tras una última temporada lastrada por las lesiones en el City, Agüero quiso lanzar un mensaje tranquilizador.

"Salvo la temporada pasada, en el City he hecho nueve años muy buenos", aseguró Agüero, recordando que "este año por un tema de rodilla, me impidió estar unos meses, me recuperé, me tocó el covid, volví a caer, pero en los últimos cuatro meses me sentí muy bien físicamente".

"Lo más importante es que la rodilla está perfecta y ya sólo me queda demostrar acá lo que hice en el City", dijo Agüero.

El delantero argentino aseguró que no se ve como titular indiscutible en el Barcelona.

 'Tienes que ganártelo'

"Mi rol es primero hacer una buena pretemporada y después la decisión la toma el entrenador si juego o no. Siempre digo que haciendo bien las cosas en los entrenamientos y ayudando al equipo uno tiene más chances, pero de ninguna manera considero que tengo que ser titular fijo", afirmó.

"Hay que respetar a los compañeros y tienes que ganártelo", insistió Agüero, que todavía no ha hablado con el técnico Ronald Koeman y tampoco quiso entrar a hablar sobre si el holandés debe seguir al frente del club azulgrana.

"No es asunto mío, es un asunto que el club tomará la mejor decisión para el club", afirmó Agüero.

El delantero argentino, que tras se presentado como jugador del Barça, volará a su país para unirse a su selección de cara a la Copa América, lamentó que se suspendiera la celebración de la Copa América en Argentina debido a la pandemia.

"Si han tomado esa decisión es porque Argentina no la está pasando bien, tiene muchos contagios por días y muchas muertes, creo que fue una buena decisión", dijo Agüero.

"Obviamente uno quiere jugar, pero a veces hay que respetar las cosas como van en el país", concluyó.