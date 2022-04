Kremlin afirma que es "imposible" aislar totalmente a Rusia

El Kremlin consideró el domingo "imposible" aislar completamente a Rusia en el mundo actual, en momentos en que el país es blanco de una serie de sanciones occidentales sin precedentes debido a su intervención militar en Ucrania.



"No puede haber ningún aislamiento de Rusia, es tecnológicamente imposible en el mundo contemporáneo", aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista a la cadena de televisión pública rusa Rossia 1, de la que las agencias rusas publicaron fragmentos.



"La propia Rusia es mucho mayor que Europa", añadió.



Las sanciones internacionales contra Moscú no dejan de multiplicarse desde el inicio de la operación militar en Ucrania el 24 de febrero.



"Pero tarde o temprano, tendremos que establecer un diálogo, lo quiera o no alguien al otro lado del Atlántico", dijo Peskov.



El portavoz recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "nunca rechazó reunirse" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para hallar una solución que ponga fin a las hostilidades en Ucrania.



"Hipotéticamente, este encuentro es posible", estimó Peskov, aunque señaló que las delegaciones rusa y ucraniana que participan en las negociaciones de paz tienen primero que elaborar un acuerdo "concreto" para normalizar las relaciones entre ambos países.



"No un número de ideas, sino un documento escrito concreto", insistió.



El jefe de los negociadores rusos, Vladimir Medinski, estimó horas antes que todavía era pronto para organizar un encuentro entre Putin y Zelenski.