Koeman ve "anímicamente bien y fuerte" a Messi

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó este viernes que ve a su capitán Leo Messi "anímicamente bien y fuerte", tras unas imágenes en las que aparentemente no se veía al argentino acudir a la presión contra el Dinamo de Kiev.

"Anímicamente lo veo bien y fuerte, disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicados o que no entra el balón por ciertas cosas", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Betis el sábado.

La polémica con el astro argentino surgió esta semana después de que unas imágenes mostraran a Messi andando sobre el campo en los últimos instantes del encuentro de Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev (2-1) el miércoles pasado.

"A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto (las imágenes) ni me interesa, su actitud es muy buena. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro", dijo Koeman a los periodistas.

El técnico azulgrana insistió en que Messi sigue siendo capital para el equipo azulgrana.

"Estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo", afirmó Koeman.

"Leo es un gran jugador, le queremos poner en el campo donde podemos hacer daño al contrario. Es importante sobre todo en ataque. Ha jugado en varias posiciones, como falso nueve o como extremo por dentro. Siempre crea problemas al contrario", insistió el técnico azulgrana.

Koeman también habló de la racha en el campeonato español, donde solo ha sumado 2 de los 12 últimos puntos posibles.

"Equipos como el Barça tienen que estar arriba, si no lo estás hay críticas y las asumo, pero no hay que obsesionarse", afirmó el técnico azulgrana.

"La temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Hace falta ganar, pero no garantiza tranquilidad, en este club pasan muchas cosas, debemos estar preparados para todo", concluyó.