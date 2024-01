Klopp, "falto de energía", dejará el Liverpool a final de temporada

26 de enero de 2024, 7:05 AM

El Liverpool terminó el ejercicio en tromba pero ello no bastó para lograr un boleto a la Liga de Campeones, una competición históricamente del gusto de los 'Reds'.

"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", recordó Klopp.