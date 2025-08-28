Kiev bajo ataque masivo de drones y misiles

Un ataque masivo con drones y misiles rusos contra la capital de Ucrania en la madrugada del jueves (28.08.2025) causó la muerte de al menos cuatro personas y dejó 24 heridos, según informaron las autoridades locales.

Entre los fallecidos se encontraban dos niños, según informó el ministro del Interior, Ihor Klymenko, citando información preliminar. Se espera que las cifras aumenten. Los equipos de rescate se desplazaron al lugar para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Rusia lanzó drones señuelo, misiles de crucero y misiles balísticos, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración municipal de Kiev. Al menos 20 lugares de siete distritos de Kiev sufrieron impactos.

Casi 100 edificios resultaron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad, y miles de ventanas quedaron destrozadas, según afirmó.

Edificio residencial quedó en escombros

Un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Darnytskyi fue alcanzado directamente. "Todo está destruido", dijo Tkachenko.

Uno de los ataques en el centro de Kiev dejó una avenida principal llena de cristales rotos.

El ataque del jueves es el primer gran ataque combinado ruso con drones y misiles que golpea Kiev desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes para discutir el fin de la guerra de tres años en Ucrania.

Una serie de fuertes explosiones fue escuchada en la ciudad mientras las autoridades advertían de un "masivo" ataque ruso con misiles balísticos contra la capital.

Las detonaciones iluminaron el cielo nocturno y dejaron tras de sí una columna de humo, según un reportero de afp que vio cómo un proyectil era derribado y oyó un sonido que indicaba la presencia de drones.

El jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkatchenko, mencionó en Telegram un "ataque balístico ruso" que provocó, entre otras cosas, un incendio en una guardería y un edificio residencial.

Refugiados en estaciones del metro

La afp vio a un centenar de habitantes refugiarse en el metro mientras seguían los acontecimientos en Telegram. Varios se resguardaron con sacos de dormir.

A la 03:00 CET estaba en vigor una alerta aérea en todo el territorio ucraniano.

Fuera de la capital, la compañía ferroviaria ucraniana informó también sobre un "ataque masivo" ruso que provocó cortes de electricidad en una región del centro del país y retrasos.

Los ataques en Ucrania y Rusia han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto desencadenado en 2022 por la invasión rusa.