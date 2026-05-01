Keylor Navas y Pumas encabezan unos cuartos de final llenos de contrastes en México

México, México | Los Pumas de Keylor Navas, con un liderato histórico, y el Toluca, en busca del tricampeonato, animan los cuartos de final del Clausura 2026 del fútbol mexicano, en los que los ocho clasificados emiten luces de esperanza, pero también proyectan sombras de duda.

El fin de semana se jugarán los partidos de ida de cuartos de final: el sábado se disputarán Tigres-Guadalajara en el estadio Universitario y Atlas-Cruz Azul en el Jalisco; el domingo serán América-Pumas en el Banorte (ex Azteca) y Toluca-Pachuca en el Nemesio Diez.

Pumas (1°)

Luces:

Con ocho partidos seguidos sin perder, se adueñaron del liderato con 36 puntos, récord para el club en torneos cortos.

Son la mejor ofensiva con 34 goles: ocho de Robert Morales y siete de Juninho Vieira.

En el arco, el tico Keylor Navas está consolidado como atajador, líder e ídolo.

"El equipo no pierde la cabeza en ningún momento, siempre propone", presumió el entrenador Efraín Juárez.

Sombras:

Efraín Juárez carece de experiencia en liguillas.

América (8°)

Luces:

El extremo uruguayo Brian "El Rayito" Rodríguez es letal en espacios abiertos y con disparos de media distancia.

André Jardine es un entrenador consistente en fases finales, donde tuvo una racha de 17 partidos invicto.

Sombras:

Sus refuerzos brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima llegaron a destiempo y no han marcado diferencia; en el partido anterior, Veiga falló un penal.

Las Águilas han competido con un plantel diezmado por lesiones. Además, cedieron al defensa Israel Reyes a la selección mexicana.

"Tenemos que valorar la clasificación con todas las dificultades del torneo, no fue fácil, con ocho bajas", dijo Jardine.

Guadalajara (2°)

Luces:

En su segundo torneo, el director técnico Gabriel Milito consolidó un estilo de juego dinámico, frontal y valiente.

Sombras:

Las Chivas perdieron contundencia en los dos últimos partidos (empataron 0-0 con Necaxa y Tijuana) y se quedaron sin el liderato.

Fueron desmanteladas al aportar cinco jugadores a la selección mexicana, entre ellos el portero Raúl Rangel y el goleador Armando González.

"El torneo que realizó el equipo fue muy bueno. Terminamos en la segunda posición por diferencia de goles", apuntó Gaby Milito.

Tigres (7°)

Luces:

Ángel Correa (6 goles) y Juan Brunetta (7 goles) son muy incisivos en zona de definición; se asisten mutuamente.

Sombras:

El equipo dirigido por Guido Pizarro carga con el desgaste de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El veterano delantero francés André-Pierre Gignac ha perdido facultades como definidor.

"Mi equipo viene con un trajín importante, pero consciente de ir partido a partido, y creo que los chicos lo vienen haciendo muy bien", señaló Guido Pizarro.

Cruz Azul (3°)

Luces:

Agustín Palavecino y José Paradela son brillantes generadores del juego ofensivo con asistencias, llegada, remates y goles.

Sombras:

Joel Huiqui, su entrenador interino, es novato en primera división: solamente dirigió un partido tras el cese del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

Erik Lira, aguerrido centrocampista, fue requerido para la concentración de la selección mexicana.

"Yo en el club llevo seis años de entrenador, pero llevo acá toda la vida, desde los 15; mi formación fue aquí y fue un sueño dirigir al club de mis amores", dijo Huiqui.

Atlas (6°)

Luces:

La defensa tuvo ocho partidos sin recibir gol; en los dos últimos anuló a las ofensivas de Tigres (0-0) y América (1-0).

Camilo Vargas es el portero extranjero con más penales atajados en el fútbol mexicano, con 18.

"Este equipo ha mejorado, es un rival muy duro que creció en convicciones, tratando de manejar la pelota", dijo el entrenador Diego Cocca.

Sombras:

De los ocho equipos clasificados, es el menos ofensivo, con 16 goles en 17 partidos de la fase regular.

Pachuca (4°)

Luces:

El entrenador Esteban Solari hizo de los Tuzos el equipo revelación de la fase regular, en la que consiguió valiosos triunfos de visita: 2-1 a Tigres y 2-1 a Cruz Azul.

Sombras:

Tiene la defensa más endeble de los ocho clasificados, con 19 goles en contra en 17 partidos.

"Nadie quiere enfrentar al bicampeón (Toluca), pero hay que pensar en ser el equipo competitivo que fuimos toda la temporada", apuntó Esteban Solari.

Toluca (5°)

Luces:

Domina el estilo contundente del entrenador Antonio Mohamed: vertiginosos despliegues ofensivos.

Sombras:

Federico Pereira y Luan García están lesionados. Helinho cumplirá su último partido de suspensión y Alexis Vega, su mejor asistidor, fue convocado a la selección mexicana.

Carga con el desgaste de jugar también la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Jugaremos con lo que tenemos. Cada vez somos menos, pero bueno, los que están, están con todo, son de hierro", dijo Mohamed.