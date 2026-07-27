Keylor Navas se perderá el Juego de las Estrellas entre MLS y Liga MX

Pese a que estaba anunciado como una de las principales figuras para el Juego de Estrellas, Keylor Navas finalmente no acudirá al partido entre los mejores jugadores de la MLS ante los de la Liga MX.

Según detalló el columnista del Diario Récord de México, Carlos Ponce de León, Navas se resintió de un golpe en la rodilla que no solo lo marginará de este partido, sino que también podría causarle varios días de baja en el fútbol mexicano.

“El portero de Pumas no viaja a Charlotte al juego de Estrellas de Liga MX contra MLS en Charlotte por lesión. “El tico se resintió del golpe en la rodilla y Pumas prefiere guardarlo para J3 y Leagues Cup”, mencionó.

Su lugar en este partido lo ocupará el portero de Pachuca, Carlos Moreno.

CUIDADO CON KEYLOR NAVAS



El portero de Pumas no viaja a Charlotte al juego de Estrellas de Liga MX contra MLS en Charlotte por lesión.



El tico se resintió del golpe en la rodilla y Pumas prefiere guardarlo para J3 y Leagues Cup.



Su lugar lo ocupa Carlos Moreno de Pachuca.… pic.twitter.com/MKN9UrdRxs — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) July 27, 2026

Este partido está programado para el 29 de julio de 2026 en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

Pumas prefirió cuidar al portero para la fecha 3, donde enfrentarán a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

“Aunque la lesión no parece ser de gravedad, en el conjunto auriazul optaron por darle descanso al tres veces campeón de la Champions League con el objetivo de tenerlo disponible para los próximos compromisos de Liga MX”, explicó Diario Récord.

En el arranque del torneo mexicano, Pumas cayó 0-3 ante Pachuca y venció 1-2 a Toluca.