Keylor Navas: "Jugar junto a los mejores me ayuda a estar entre los mejores"

Pocos son los futbolistas que tienen el privilegio de entrar en la discusión sobre quiénes son los mejores de este deporte en el mundo.



Keylor Navas, el portero costarricense del París Saint-Germain (PSG), es uno de ellos, quien luego de ganar la Liga francesa y llegar a la final de la Champions League en la edición anterior, se vuelve a citar con los mejores.

El tico aparece entre los nominados a los premios The Best y al once ideal de temporada, galardones que año a año entrega la FIFA.

“Gracias a Dios, jugar junto a los mejores me ayuda a estar entre los mejores. Es un orgullo estar nominado a los premios The Best y al Team of Year”, publicó el meta nacional en sus redes sociales.

Esas palabras aparecen acompañadas de un video que recopila las mejores tapadas de Navas durante la campaña.

Gracias a Dios, jugar junto a los mejores me ayuda a estar entre los mejores. Es un orgullo estar nominado a los premios #TheBest y al #teamoftheyear pic.twitter.com/h03PuzfnVX — Keylor Navas (@NavasKeylor) December 3, 2020

El mundialista compite por estas distinciones con Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Mar-André Ter Stegen (FC Barcelona).



Los tres finalistas, así como el ganador, se definirá por medio de una votación en la que participan los seleccionadores y capitanes de cada país, periodistas y aficionados.

El premio se entregará el 17 de diciembre en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards en Zúrich.