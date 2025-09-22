Keylor Navas incrementó lista de penales detenidos en su carrera

El portero Keylor Navas continúa agrandando su legado bajo los tres palos, alcanzando la impresionante cifra de 16 penales detenidos en su trayectoria profesional.

El sábado por la noche, el guardameta detuvo un lanzamiento a Nico Ibáñez de Tigres; sin embargo, Ángel Correa terminó anotando en el contrarremate. El partido finalizó empatado 1-1.

Según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes, Navas ha demostrado su calidad en este tipo de situaciones en los diferentes clubes en los que ha militado.

La historia comenzó en el Saprissa, donde logró su primera atajada en tanda de penales. En el Albacete no detuvo ninguno, pero engrandeció su leyenda con el Levante (2) y el Real Madrid (5).

En su paso por el fútbol español, Navas sumó intervenciones clave que llamaron la atención de equipos grandes de Europa. Su gran explosión llegó en el Real Madrid, donde fue decisivo en varios partidos y continuó sumando paradas desde los once metros.

Con el Paris Saint-Germain (PSG), Navas siguió mostrando seguridad en penales, respondiendo en instancias determinantes tanto en competiciones locales como internacionales, acumulando cuatro atajadas desde el manchón blanco.

Más recientemente, defendiendo al Nottingham Forest de Inglaterra y al Newell’s Old Boys de Argentina, no logró detener ningún lanzamiento. Cabe resaltar que en un remate de Edinson Cavani con Boca Juniors, el balón se estrelló en el palo.

En la Selección Nacional de Costa Rica, Navas suma dos paradas: una ante Haití en la pasada fecha FIFA y la histórica ante Theofanis Gekas en el Mundial de Brasil 2014, que le dio a la Tricolor el pase a los cuartos de final.

Hoy, con 16 penales detenidos, Keylor Navas reafirma su estatus como uno de los mejores porteros en la historia de Concacaf.





Los penales detenidos por Keylor Navas

Saprissa : 1

Albacete : 0

Levante : 2

Real Madrid : 5

PSG : 4

Nottingham Forest : 0

Newell’s Old Boys : 0

Pumas UNAM : 2

Selección Nacional: 2

Hasta el 22 de septiembre de 2025



Datos: Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes







