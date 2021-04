Kevin De Bruyne amplía su contrato con Manchester City

El delantero internacional belga Kevin De Bruyne amplió dos años su contrato con Manchester City, con el que está unido ahora hasta junio de 2025, anunció este miércoles el club inglés de Premier League.

De Bruyne, procedente de Wolfsburgo en Alemania, llegó en 2015 al City, a un club con el que logró siete trofeos (2 título de campeón en 2018 y 2019, una Copa de Inglaterra en 2019, 4 Copas de la Liga en 2016, 2018, 2019 y 2020) pero todavía no la Liga de Campeones, donde los Citizens siguen en liza esta temporada.

"No habría podido ser más feliz", declaró el jugador de 29 años. "Desde que llegué al City en 2015, siempre me sentí en casa (...) Este club está administrado para ganar. Me ofreció todo lo que necesitaba para maximizar mis actuaciones, y mi decisión (de prolongar) no fue difícil de tomar".

De Bruyne disputó 253 partidos con la camiseta de Manchester City, marcando 64 goles y 105 asistencias.