Kane no jugará con el Tottenham la ida del playoff de la Conference League

Londres, Reino Unido | Harry Kane, delantero estrella del Tottenham, a quien la prensa sitúa fuera del equipo, no está en el grupo que viajó a Portugal este miércoles para medirse al Paços Ferreira en la ida del playoff de la Conference League.



A principios de semana, el internacional inglés estaba en el grupo de 25 jugadores convocados para este partido pero este miércoles no se desplazó.

El ariete de 28 años, a quien le quedan tres años de contrato con los 'Spurs', no se unió al equipo hasta el martes después de un tiempo aislado la semana pasada por regresar tarde de las vacaciones.

El ariete no disputó el primer encuentro de Premier League de los suyos esta campaña, que acabó en triunfo sobre el vigente campeón, el Manchester City (1-0)



La prensa británica informó este miércoles que Kane estaba enfadado con el presidente, Daniel Levy, quien no habría respetado su promesa de dejarlo marchar si el conjunto londinense no ganaba ningún trofeo o terminaba fuera de los cuatro primeros el curso pasado.

El City, de su lado, desea fichar al delantero y habría realizado una oferta al Tottenham de 100 millones de libras (unos 117 millones de euros) en junio.

Los 'Spurs' se miden el jueves al Paços Ferreira en la ida del playoff de la Conference League, nueva competición de la UEFA de menos categoría que la Europa League, único obstáculo para entrar en la fase de grupos