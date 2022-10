Juventus al borde del abismo tras caer en Haifa, Di María se lesiona

Por AFP Agencia | 11 de octubre de 2022, 15:08 PM

Haifa, Israel | La Juventus perdió en la cancha del Maccabi Haifa por 2-0, este martes en la cuarta jornada de la Champions, y además de comprometer sus opciones de clasificación perdió por lesión al argentino Ángel Di María.



Un doblete de Omer Atzili (minutos 7 y 42) sentenció a los italianos, que suman solo una victoria en cuatro jornadas de Champions, lograda contra el propio Maccabi hace una semana en Turín (3-1).

La Juventus es tercera del grupo H a cuatro puntos de los colíderes, PSG y Benfica, que juegan este martes.

Tres días después de su derrota ante el Milan (2-), el equipo dirigido por Massimiliano Allegri confirmó su complicado arranque de temporada: es octavo en la Serie A y está al borde del abismo en la Champions.

"Tengo vergüenza de lo que está pasando en este momento. En este tipo de situaciones, no se trata de una sola persona, quiero decir de Allegri. Es una situación que concierne a todo el grupo y debemos arrancar de nuevo", señaló el presidente del gigante italiano Andrea Agnelli.

"No hay un culpable, no es la culpa del entrenador si no acertamos en un 'tackle' (entrada a un rival). Allegri seguirá siendo el entrenador", añadió a Sky Sport Italia.

- El doblete de Atzili -

Como ante el PSG, el Maccabi metió mucha presión desde el pitido inicial, pero a diferencia del equipo francés, que salvó la trampa (3-1), el italiano sucumbió, con el arquero polaco Wojciech Szczesny despejando ya en el minuto 4 un cabezazo de Frantzdy Pierrot.

A la siguiente tentativa no llegó y Aztili festejó el 1-0 (7), aprovechando que la defensa bianconera le dejó solo para convertir con la testa un centro del francés Pierre Cornud.

El equipo israelí estuvo cerca de marcar pronto el segundo, con el surinamés Tjarron Chery encontrándose con el larguero en un libre directo (12).

La pesadilla para la Juventus la completó la lesión de Di María, espectacular hace una semana contra el Maccabi con tres pases decisivos, que salió en el 23 tocándose la parte trasera de su muslo derecho.

Un mal augurio para la selección argentina a algunas semanas del Mundial (20 noviembre-18 diciembre), después de que su compatriota de la Roma Paulo Dybala fuera sustituido por la misma razón el domingo.

La sentencia llevó de nuevo la marca de Atzili, que se ilustró con un tiro a la escuadra (42).