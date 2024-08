Justicia impide a candidato Robert Kennedy presentarse a elección presidencial en Nueva York

El candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. no podrá presentarse a la elección presidencial del 5 de noviembre en el estado de Nueva York tras una decisión judicial, que podría ser replicada en otros estados.



Un grupo de ciudadanos, con el apoyo de un comité de acción política vinculado al Partido Demócrata, denunciaron al candidato de Nosotros el Pueblo por haber proporcionado una dirección de residencia “falsa” en el estado de Nueva York.



Kennedy, de 70 años, conocido abogado ambientalista, pasó la mayor parte de su vida en Nueva York, pero desde hace una década reside habitualmente en California con su esposa, la actriz Cheryl Hines.



Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Christina Ryba determinó en una sentencia divulgada el lunes por la noche que la petición de candidatura en el estado “sea invalidada” e instruyó a la junta electoral del estado de Nueva York a que no inscriba o imprima el nombre del candidato en las papeletas de voto para las elecciones presidenciales de noviembre.



William Savino, abogado de Kennedy, anunció a la AFP que apelarán la decisión. Asimismo, otros abogados han presentado una querella en un tribunal federal de Manhattan alegando la “inconstitucionalidad” de la decisión.



Una peculiaridad de la Constitución estadounidense hace que los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia que procedan del mismo estado no puedan recibir los votos electorales de allí.



En el caso de Kennedy, su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, informó que su domicilio está en California.



Con 54 votos electorales, California es un importante trofeo para las aspiraciones de cualquier candidato presidencial.



La resolución de la jueza Ryba podría abrir la puerta a decisiones similares en otros estados, ya que el candidato utilizó la misma dirección en Nueva York para recabar firmas a fin de inscribir su candidatura.



Este descendiente de la dinastía Kennedy figura en la papeleta electoral de 19 estados, incluidos los estados determinantes que pueden inclinar la victoria de alguno de los candidatos como Michigan y Carolina del Norte. Asimismo, en otros 20 estados, su campaña ha solicitado el estatus de tercer partido, entre ellos Nueva York, según la prensa.



Durante meses, Kennedy apareció en las encuestas con un promedio del 10% de las intenciones de voto cuando el presidente demócrata Joe Biden era todavía candidato a la reelección frente al republicano Donald Trump.



Pero tras el abandono de Biden en favor de la vicepresidenta Kamala Harris, su apoyo se ha reducido a la mitad, y ahora se sitúa en torno al 5%.



Ante lo ajustado de las proyecciones para los comicios de noviembre, el Partido Demócrata ha tratado de impedir el acceso de candidatos independientes que puedan restarle votos.



“No confían en poder ganar en las urnas, así que intentan impedir que los votantes puedan elegir”, declaró Kennedy en un comunicado el lunes, citado por la prensa local. “Recurriremos y ganaremos”, aseguró.