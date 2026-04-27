Julián Álvarez sueña con hacer historia con Atlético antes de la semifinal ante Arsenal

Madrid, España | El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, expresó este lunes su deseo de que el conjunto rojiblanco juegue “todos los partidos de la temporada” y “haga historia”, en la antesala de la ida de semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

Para lograrlo, el Atlético deberá asegurar su presencia en la final de Budapest. Si lo consigue, el equipo de Diego Simeone completará el calendario máximo posible entre LaLiga, Champions y Copa del Rey.

“Estamos haciendo una temporada muy buena, si llegamos a la final (de Champions) vamos a jugar todos los partidos de la temporada, así que nos enfocamos en eso, y la historia la queremos hacer nosotros”, declaró Álvarez, quien el sábado recibió una placa conmemorativa en el Metropolitano por sus 100 partidos como rojiblanco.

Sobre el duelo del miércoles ante los Gunners, el exjugador del Manchester City fue claro: “Un partido redondo sería ganar, obviamente. En lo personal voy a dar todo lo que tenga para ayudar al equipo, que lo intento siempre, y ganar, que queremos jugar esa final”.

Álvarez aseguró estar “al 100%” y sostuvo que, pese a la reciente derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, el grupo está “muy bien, muy fuerte, muy unido, con un objetivo muy claro”.

También restó importancia a los rumores sobre una posible salida del club.

“Trato de no dar mucha importancia a lo que dicen, trato de no perder energía en eso. Estamos en la parte más importante de la temporada”, afirmó.

“Trato de no dar mucha importancia a lo que se dice en redes sociales, porque se empieza a hacer una bola de mentiras”, concluyó.

Griezmann y una herida que sigue abierta -

Por su parte, Antoine Griezmann reconoció en declaraciones a la web de la UEFA que conquistar la Champions con el Atlético sería la única forma de cerrar definitivamente la herida de la final de 2016 perdida ante el Real Madrid en Milán.

“No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la Liga de Campeones con amigos o compañeros, ese momento vuelve a ponerse encima de la mesa, el de 2016, el del penal”, señaló el delantero francés.

Griezmann, de 35 años, admitió que levantar la Orejona sería “la única manera de cicatrizar una herida muy profunda”.

El atacante también recordó que aquella derrota fue seguida semanas después por otra final perdida, la de la Eurocopa 2016 con Francia ante Portugal.

A las puertas de una nueva semifinal europea, Atlético afronta así una oportunidad histórica, impulsado por el presente de Julián Álvarez y por la vieja cuenta pendiente de Griezmann con la máxima competición continental.