Julián Álvarez lidera la ambición del Atlético por llegar a la final de Champions

Madrid, España | El Atlético de Madrid visita este martes al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions League, confiado en contar con la mejor versión de Julián Álvarez para dar el paso hacia la final.

Tras el 1-1 de la ida, todo se decidirá en el Emirates Stadium, donde el Atlético espera regresar a una final de Champions que disputó por última vez en 2016, cuando cayó ante el Real Madrid.

“Tenemos un desafío fantástico por delante que me ilusiona”, dijo el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, la semana pasada tras el partido de ida en Madrid.

Un reto para el que espera contar con la mejor versión de Julián Álvarez, quien hace una semana afirmó que “vamos a ir con todo para llegar a la final”.

Autor del gol del empate en la ida, la ‘Araña’ tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, aunque Simeone se mostró confiado en poder contar con él en Londres.

Goleador en Europa

El delantero argentino, que ya dejó atrás una racha de 16 partidos sin marcar, ha mostrado su mejor versión goleadora en Europa.

De los 20 goles que acumula en la actual temporada, la mitad los ha convertido en 14 partidos de Champions League.

Solo el colombiano Radamel Falcao, con 12 goles en la Europa League ganada por el Atlético en 2012, ha marcado más tantos que el argentino en una sola campaña europea con los rojiblancos.

Julián Álvarez ha convertido cinco de esos diez goles europeos en fases decisivas: octavos, cuartos y la ida de semifinales.

En la victoria 5-2 ante el Tottenham en la ida de octavos, marcó dos goles y asistió en un tercero.

En la vuelta, anotó otro y dio la asistencia del segundo, que permitió la clasificación del Atlético pese a la derrota 3-2 en Londres.

“Julián está muy bien, le tenemos con ese puntito y ojalá nos pueda llevar a la final”, señaló el francés Antoine Griezmann tras la victoria 2-0 en la ida de cuartos contra el Barcelona.

El argentino abrió entonces el marcador con un gran tiro libre por la escuadra.

La ‘Araña’ ha construido una buena sociedad con Griezmann, clave en la conducción del equipo en sus últimos partidos como rojiblanco, antes de su marcha al Orlando de la MLS.

Interés de otros clubes

El rendimiento de Julián Álvarez ha provocado especulaciones sobre el interés del Barcelona o del Arsenal, algo sobre lo que el argentino evita pronunciarse.

“Trato de enfocarme en estar bien yo para ayudar al equipo y poder hacer cosas grandes aquí”, afirmó hace unas semanas el campeón del mundo en 2022.

“No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo”, añadió el delantero.

Fichado en 2024 y con contrato hasta 2030, el Atlético ya se estaría moviendo para blindar a su joya ofensiva, según medios locales.

Mientras tanto, Julián Álvarez, que ya ganó una Champions League con el Manchester City, tiene como objetivo inmediato llevar al Atlético a una nueva final del máximo torneo continental.

Simeone rotó a toda su plantilla este fin de semana en la victoria ante el Valencia para llegar con frescura al exigente duelo del martes.

El Atlético de Madrid busca su primera Champions, al igual que el Arsenal, que el sábado goleó 3-0 al Fulham en la liga inglesa.

Una advertencia para que los rojiblancos y Julián Álvarez no bajen la guardia.