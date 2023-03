Jugadoras de Francia, Canadá y España alzan la voz para denunciar desigualdad

11 de marzo de 2023, 8:29 AM

Para denunciar la gestión de integrantes de los equipos técnicos, los medios destinados a su disciplina o la desigualdad respecto a los hombres: las jugadoras de varias selecciones importantes del fútbol femenino han elevado la voz en los últimos meses.



El jueves, a cuatro meses del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la 'rebelión' de varias futbolistas francesas terminó provocando la salida de la seleccionadora Corinne Diacre.



Pero el caso francés no deja ser la última ola de un mar muy revuelto en este deporte.



En los últimos meses, las internacionales canadienses fueron elevando el tono hasta amenazar a su Federación con una huelga si no obtienen una revalorización de los presupuestos destinados a su selección.



Desde finales de setiembre, una quincena de jugadoras españolas se han apartado del equipo nacional, reclamando la salida del seleccionador Jorge Vilda... aunque sin éxito por el momento.



"Ya se trate de sus condiciones financieras, del entorno técnico, de la falta de estructuras profesionales en sus federaciones o sus ligas, todo eso no corresponde a lo que las jugadoras piden o producen en el campo, ni al crecimiento de su deporte", se alarma Jonas Baer-Hoffmann, secretario general del sindicato mundial de futbolistas (FIFPro).



"Ninguna jugadora debería tener que hacer el sacrificio de una parte de su carrera para obtener algo que solicite", añade este dirigente en declaraciones a la AFP.



¿Un Mundial sin varias estrellas?