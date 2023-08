Jueza fijará fecha del histórico juicio EE. UU. vs. Trump este lunes

Washington, Estados Unidos | La fecha del que puede ser uno de los juicios más trascendentales de la historia de Estados Unidos se conocerá este lunes, cuando una jueza federal fije el calendario para la vista judicial en Washington contra el expresidente Donald Trump. Pocos días después del episodio inédito de la foto policial del expresidente tomada en una prisión de Georgia (sureste), como consecuencia de su cuarta acusación penal, la suerte del favorito de las primarias republicanas dependerá en parte de la jueza de la Corte de Distrito Tanya Chutkan. Trump enfrenta cargos de conspiración para anular las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. El fiscal especial Jack Smith propuso que el juicio de Trump ante un tribunal federal en Washington se inicie el 2 de enero de 2024, estimando que este "no debería durar más de entre cuatro y seis semanas". Esa fecha "significa un equilibrio adecuado entre el derecho del acusado a preparar su defensa, y el fuerte interés público por un proceso rápido" en un caso tan emblemático, resaltó Smith. Los defensores de Trump sugirieron una fecha mucho más lejana, en abril de 2026, mucho después de las presidenciales de noviembre de 2024, en las que el magnate inmobiliario busca volver a la Casa Blanca. "El interés público está en un proceso justo y equitativo, y no en una sentencia apresurada", argumentaron en virtud de la cantidad de documentos por examinar. La jueza Tanya Chutkan escuchará este lunes los argumentos de las dos partes a las 10H00 locales (14H00 GMT) en un tribunal federal de la capital. Su decisión sobre la fecha del juicio puede ser clave en las aspiraciones del republicano de obtener la nominación de su partido en la carrera a la Casa Blanca. "Provocación"

La mayoría de los expertos jurídicos consideran el plazo de dos años y medio reclamado por la defensa como exagerado y estiman que se establecerá un plazo más acorde a los deseos de la fiscalía.



"Sin duda es una provocación hacia la señora Chutkan. Ella tiene ante sí una propuesta seria y una propuesta estúpida", dijo el exfiscal y profesor de derecho Harry Litman en la cadena MSNBC el viernes.



"Creo que querrá mostrar moderación y no dejar lugar al argumento de que el juicio sería precipitado", añadió Litman, que augura que la fecha será "alrededor de marzo o abril" de 2024.



Además, la jueza ya advirtió a Trump sobre cualquier "declaración incendiaria susceptible de contaminar la selección del jurado", lo que puede hacer que la magistrada fije una fecha del proceso más cercana.



En 2023, el expresidente de 77 años ya acumula cuatro acusaciones criminales, dos de ellas hechas por Smith y otras dos por parte de fiscales estatales de Nueva York y Georgia.



Las fechas de los juicios en Nueva York y en Florida fueron fijadas para marzo y mayo de 2024, respectivamente. En el primero, se le acusa de pagos encubiertos a una actriz porno para no hablar sobre una supuesta relación extramatrimonial, y en el segundo, por presunto manejo indebido de documentos secretos del gobierno.



"Supongo que los cuatro jueces a cargo de estos casos han tratado de coordinar el orden de los procesos y que los fiscales de Nueva York y de Georgia aplazarán los suyos en deferencia a los casos federales", explicó a la AFP Carl Tobias, docente de derecho de la Universidad de Richmond.



Trump achaca sistemáticamente sus problemas legales a la administración del presidente Biden, al que podría volver a enfrentar en su candidatura en 2024, repitiendo el escenario de las presidenciales de 2020.



Denunciando "injerencia electoral", el magnate insiste en que estos procesos se realicen después de las elecciones.



Para el consultor político republicano Whit Ayres, una absolución en su primer juicio, sea cual sea, contribuiría a que su avance en las primarias republicanas sea irreversible.



"No veo como sería posible detenerlo" en su carrera por la investidura, dijo el experto en una entrevista en línea.



"Pero de ser condenado por un cargo grave, no sé como reaccionará la gente", explicó, "porque nunca hemos visto una situación ni remotamente parecida a esta".