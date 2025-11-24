Jueza de EE.UU. desestima caso contra exjefe del FBI James Comey

Una jueza federal de Estados Unidos anuló el lunes la acusación contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ambos críticos del presidente Donald Trump.



La jueza invalidó el nombramiento de la fiscal elegida por el mandatario estadounidense, Lindsey Halligan, quien había iniciado esos procesamientos, y en consecuencia dictaminó que se retiraran los cargos.

