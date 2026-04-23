Juez ordena liberar a una familia migrante detenida por diez meses en EE. UU.

Una familia migrante egipcia, integrada por una madre y los cinco hijos de un acusado de perpetrar un atentado en Estados Unidos, deberá ser liberada tras pasar 10 meses en un centro de detención, dispuso un juez este jueves.

La decisión de un juez federal en Texas, Fred Biery, ratificó la recomendación emitida el lunes por otra magistrada, quien abogó por la liberación de Hayam El Gamal y sus hijos, de entre 5 y 18 años, aún recluidos en un centro de detención para migrantes en Dilley, en el sur del estado.

La familia había sido detenida en junio de 2025 en Colorado, luego de que el ahora exesposo de la señora, Mohamed Sabry Soliman, fue acusado de atacar con cócteles molotov una manifestación pro-Israel, que pedía la liberación de rehenes en Gaza.

En aquella ocasión, la Casa Blanca realizó una publicación en X, donde aseguraba que tenían "seis pasajes de ida para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

Sin embargo, la familia ha negado en repetidas ocasiones que hayan tenido conocimiento de lo que Soliman iba a realizar.

De hecho, las recomendaciones aprobadas este jueves por el juez desestimaron las objeciones que presentó la administración Trump respecto al peligro que representaba la familia o el riesgo de fuga.

Eric Lee, uno de los abogados de la familia, informó este jueves que esperaba en las afueras del centro de detención.

"Un tribunal federal ha dictaminado que la detención prolongada de esta familia por parte de ICE viola la Constitución. No obstante, ICE aún no ha puesto en libertad a la familia. No más retrasos, no más subterfugios: liberen a la familia El Gamal de inmediato", dijo Lee a la AFP el último lunes 20 de abril, cuando salió la primera decisión judicial.

Testimonios de migrantes detenidos en Dilley a organizaciones humanitarias han detallado condiciones precarias de alimentación y de atención en salud durante el encierro, hechos que las autoridades niegan. El abogado Lee reportó el 14 de abril que Hayam El Gamal tuvo una emergencia médica por un bulto doloroso en su pecho que no ha sido atendido de forma diligente.

Este jueves el juez ordenó que la liberación de El Gamal y su hija adulta, Habiba Soliman, estuviera condicionada al uso de un brazalete de monitoreo electrónico, y otorgó al gobierno hasta el viernes a las 16H00 locales (21H00 GMT) para presentar un informe por escrito sobre la implementación de su decisión.

El ataque con cócteles molotov perpetrado en junio de 2025 por Mohamed Sabry Soliman contra participantes de una marcha en apoyo a los rehenes israelíes en Gaza dejó cerca de quince heridos, entre ellos Karen Diamond, de 82 años, quien falleció posteriormente.