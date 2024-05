Juez amenaza a Trump con la cárcel si desacata sus órdenes

El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente con la cárcel en caso de que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal.



"Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré", advirtió el juez Juan Merchan al inicio de la tercera semana de juicio al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo.



El juez le impuso una nueva multa de $1.000, que se suma a otra sanción de $9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales.



En su decisión, el juez le advierte que debido a que ésta es la décima vez que el tribunal le ha hallado culpable de desacatar sus órdenes, "parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales".



El magnate de 77 años, ahora candidato republicano a las presidenciales de noviembre, se sienta en el banquillo acusado de falsificar documentos comerciales.



Esto para ocultar un pago de $130.000 hecho a la actriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de comprar su silencio sobre una supuesta relación que habrían tenido y que el republicano siempre ha negado, para que no interfiera en las elecciones de 2016, que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.