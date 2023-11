Jóvenes de kibutz de Israel devastado por ataque regresan a la escuela

14 de noviembre de 2023, 5:35 AM

Los jóvenes del kibutz Beeri, devastado por el ataque de Hamás el 7 de octubre, han regresado a la escuela. Pero no hay nada normal en este nuevo año escolar para estos niños traumatizados, que han enterrado a sus seres queridos.

"No es una escuela normal. Incluso los maestros están profundamente traumatizados", dice Ron, en pantalones cortos y chanclas.

Las clases no duran más de tres horas al día. Hacen matemáticas, literatura, pero sobre todo pasan mucho tiempo hablando.

"Durante el funeral de un amigo, me pregunté por qué no estaba viendo a otro amigo mío y luego me di cuenta de que él también estaba muerto", recuerda.