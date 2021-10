Joven vendió a su esposa para comprarse un teléfono inteligente

Un adolescente de 17 años fue detenido por la policía luego de que vendiera a su esposa a un hombre de 55 años en la India.



El insólito hecho ocurrió hace unos días en el estado de Odisha.

Según informó el medio local, Hindustan Times, el joven se había casado con la mujer de 26 años en julio pasado, un mes después, los recién casados se fueron a vivir a Rajastán, donde el menor consiguió trabajo en un horno de ladrillos. Al tiempo, regresó a su pueblo natal, pero ya no llevaba a su esposa con él y le dijo a su familia que ella se había escapado.

La familia dudó de esa versión e interpuso la denuncia ante las autoridades, finalmente, la policía investigó el caso y reveló la verdad.

La esposa no había escapado, había sido vendida a un hombre que conoció en Rajastán por unos 180.000 rupias (2400 dólares o un millón y medio de colones aproximadamente).

Una vez que la policía develó el misterio, el joven confesó que utilizó el dinero para comprarse un celular inteligente de alta capacidad.

The woman, a 26-year-old, has been rescued by the police with “great difficulty” as local villagers refused to let the police team take her away, emphasising that they had paid for her



(@debabrata2008 reports)https://t.co/MSb8c4AXeL