Joven de 18 años viajará al espacio con el fundador de Amazon

Washington, Estados Unidos | Un joven de 18 años se convertirá en el astronauta de menor edad de la historia cuando viaje al espacio junto al multimillonario Jeff Bezos en el vuelo inaugural de la nave de Blue Origin el 20 de julio, anunció el jueves la compañía aeroespacial.



Recién egresado de la escuela secundaria en 2020 y titular de una licencia de piloto privado, Oliver Daemen es el primer pasajero que paga un boleto a Blue Origin, aunque no se trata del ganador de la subasta de un asiento a bordo. Este, que consiguió su plaza por 28 millones de dólares, ha solicitado permanecer en el anonimato y volará en una misión futura, dijo la firma.



"Esto marca el comienzo de las operaciones comerciales de [la nave] New Shepard, y Oliver representa una nueva generación de personas que nos ayudarán a construir un camino hacia el espacio", dijo Bob Smith, director ejecutivo de la empresa fundada por Bezos.



El New Shepard permitirá cumplir un sueño de vida a Daemen, fascinado por el espacio, la Luna y los cohetes desde que tenía cuatro años, según un comunicado.



El joven planea asistir en septiembre a la Universidad de Utrecht, en Holanda, para estudiar física y gestión de innovación.



Daemen se unirá así a Bezos, su hermano, Mark, y a la veterana pilota Wally Funk a bordo del primer vuelo tripulado de la nave New Shepard.



Con 18 años y 82 años, Daemen y Funk serán los astronautas de menor y mayor edad en viajar al espacio.



