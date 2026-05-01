José Mourinho niega contactos con el Real Madrid en medio de rumores sobre el banquillo blanco

Lisboa, Portugal | El entrenador del Benfica, José Mourinho, aseguró este viernes que el Real Madrid no se ha puesto en contacto con él, pese a las especulaciones surgidas en torno a un posible interés del club español.

El veterano técnico portugués, que dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013 en plena rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola, aparece en versiones de prensa como uno de los posibles candidatos para asumir nuevamente el banquillo madridista.

El actual entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no seguiría al frente del equipo ante la posibilidad de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos.

“Nadie del Real Madrid ha hablado conmigo. Puedo garantizarlo”, afirmó Mourinho, de 63 años, ante los periodistas.

“Llevo muchos años en el fútbol y estoy acostumbrado a estas cosas... pero no hay nada del Real Madrid”, añadió.

Florentino Pérez nombró a Arbeloa en enero para sustituir a Xabi Alonso, quien solo permaneció unos meses en el cargo.

El Real Madrid está a 11 puntos del líder de LaLiga, el Barcelona, con cinco jornadas por disputarse, además de haber sido eliminado en cuartos de final de la Champions League por el Bayern Múnich.

“Me queda un año de contrato con el Benfica y nada más”, insistió Mourinho.

El conjunto portugués también quedó fuera de la Champions esta temporada precisamente ante el Real Madrid, en la ronda de play-off disputada en febrero.