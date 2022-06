Jornada de empates en la Liga de Naciones: Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda y Bélgica

Los partidos de la tercera jornada de los grupos A3 y A4 de la Liga de Naciones se saldaron con empates, siendo el más destacado el 0-0 entre dos potencias europeas, Inglaterra e Italia, en Wolverhampton.

Tampoco pasaron del empate Alemania en Hungría (1-1), Holanda en casa ante Polonia (2-2) y Bélgica en su visita a Gales (1-1).

En el Estadio Molineux de los 'Wolves', Inglaterra e Italia empataron sin goles en un partido entretenido y con muchas ocasiones de gol para los dos equipos, sobre todo en la primera parte, siendo el arquero del Arsenal Aaron Ramdsale y el del PSG Gianluigi Donnarumma los más destacados.

Al mismo tiempo en Budapest, una valiente Hungría mereció quizá mejor premio que el punto obtenido contra Alemania.

Zsolt Nagy adelantó a los húngaros nada más comenzar el partido (6') y Jonas Hofmann empató para la Mannschaft tres minutos después.

Con estos resultados, Italia lidera el grupo A3 con 5 puntos, seguida por Hungría con 4, Alemania con 3 y cierra con 2 unidades, Inglaterra, que el martes recibirá a los magiares, mientras que la Mannschaft y la Nazionale volverán a enfrentarse 10 días después del empate 1-1 en Bolonia.

En el grupo A4, Holanda rescató un empate contra Polonia, que venía de recibir 6 goles contra Bélgica en el último partido.

En Cardiff, Bélgica se adelantó con un gol de Youri Tielemans (51'), antes de que Brennan Johnson, la joven promesa del Nottingham Forest, pusiera el empate definitivo (87') y diese el primer punto a Gales.

En este grupo A4, Holanda lidera la llave con 7 puntos, tres más que Bélgica y Polonia, mientras que cierra Gales con 1.



