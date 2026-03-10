Jefe de seguridad iraní dice a Trump que se cuide "de no ser eliminado"

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

El mandatario republicano había advertido el lunes que iba a golpear "muy duro" a Irán si la república islámica bloqueaba el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra hace once días.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", replicó Larijani en X.

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, habían afirmado horas antes que sus fuerzas iban a bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico y por el que habitualmente transita un 20% del crudo mundial, está gravemente perturbado por la guerra estallada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.