Jefe de seguridad iraní descarta negociación con Washington

Se escuchan explosiones en Jerusalén tras alerta por misiles iraníes

Varias explosiones se escucharon el lunes hacia las 7:00 hora local (06:00 CET) en Jerusalén, donde sonaron las sirenas después del anuncio del ejército sobre disparos de misiles iraníes en dirección a Israel, informaron periodistas de la agencia afp.

También se escucharon explosiones en la región de Tel Aviv, en el centro de Israel.

"Hace poco, las fuerzas armadas israelíes identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", indicó el ejército. Añadió que se activó la defensa antiaérea para interceptarlos y se hizo un llamado a la población a dirigirse a los refugios.

Una nueva oleada de misiles está siendo lanzada desde el centro de Irán hacia "ubicaciones enemigas", informaron los medios estatales iraníes el lunes por la mañana, dijo por parte la agencia reuters. (afp, reuters)

Ejército israelí advierte que planea intensificar ataques en el Líbano

El ejército israelí advirtió este lunes (02.03.2026) que planeaba "intensificar" sus ataques en el Líbano contra Hezbolá, en represalia por los disparos de cohetes del movimiento chiita hacia su territorio.

"Los ataques continúan y su intensidad va a aumentar", escribió el general Rafi Milo, jefe del mando norte, en un comunicado del ejército difundido en Telegram en el que asegura que el movimiento "pagará un alto precio" por su apoyo a Irán.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el presidente, Josep Aoun, calificaron de "irresponsable" y "peligroso" el ataque lanzado este lunes por el grupo chií Hezbolá contra el norte de Israel, condenando a su vez la ofensiva del Ejército israelí contra Líbano.

"Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión", denunció Salam en su cuenta de X. (efe, afp)

Jefe de seguridad iraní descartó negociación con Estados Unidos

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó la mañana de este lunes (02.03.2026) que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con Washington.

"No negociaremos con Estados Unidos", afirmó el funiconario en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X, que responde a publicaciones de prensa sobre una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington.

Larijani también escribió en X que "la nación iraní se está defendiendo" dado que "el Ejército de Irán no inició la invasión".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (...) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan "América primero" en "Israel primero" y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó Larijani. (efe, afp)

Tailandia evacuará a sus ciudadanos de la zona de conflicto

Tailandia se prepara para evacuar a sus ciudadanos residentes en Oriente Medio mediante vuelos militares o chárter, anunció el primer ministro, Anutin Charnvirakul, tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El jefe de Gobierno indicó que el Ejecutivo ha coordinado con la Fuerza Aérea Real Tailandesa la preparación de aeronaves para evacuar a ciudadanos tailandeses, priorizando a aquellos que se encuentran en Irán, recogió este lunes la web de su partido en un comunicado. "Debemos comprobar el cierre del espacio aéreo y si será necesario trasladarlos primero a un tercer país", declaró Anutin y añadió que también se estudia la posibilidad de organizar vuelos chárter comerciales.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés, Panidone Pachimsawat, alrededor de 110.000 tailandeses residen en la región, incluidos unos 65.000 en Israel y cerca de 250 en Irán. Hasta el momento, 29 nacionales en Irán y 20 en Israel han solicitado formalmente su repatriación. (efe, reuters)



Reino Unido confirma ataque a su base de Akrotiri en Chipre

El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó la madrugada de lunes que un supuesto dron ha atacado la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), después de que se reportaran varias explosiones al filo de la medianoche.

"Nuestras Fuerzas Armadas están respondiendo a un presunto ataque con dron en la RAF Akrotiri en Chipre en la medianoche hora local. Nuestra protección de las fuerzas en la región está en el nivel más alto y la base ha respondido para defender a nuestra gente", señaló a través de un comunicado un portavoz del ministerio.

No se tiene constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos.

Aunque se desconoce si se trata de un ataque iraní, se produce apenas una hora después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas. (efe, reuters, ap)

Continúan las cancelaciones de vuelos en Cercano Oriente

Las aerolíneas continuaron cancelando vuelos en todo Oriente Medio el domingo, ya que gran parte del espacio aéreo de la región permaneció cerrado un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, matando al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y sumiendo a la región en un nuevo conflicto.

El espacio aéreo sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar permaneció prácticamente vacío, según mostraron los mapas del servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, y los ataques aéreos mantuvieron cerrados o con restricciones severas los principales aeropuertos de Oriente Medio, incluidos los de Dubái, Abu Dabi y Doha.

Casi todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos. Como resultado, varios miles de viajeros han quedado varados en la zona a la espera de que los aeropuertos puedan retomar la actividad. (reuters, afp)



Israel pide a residentes del Líbano que evacuen antes de ataques

El ejército israelí ordenó este lunes evacuar a los habitantes de medio centenar de localidades de todo el Líbano, en previsión de ataques de represalia tras disparos de Hezbolá en dirección a Israel.

"Las actividades de Hezbolá obligan al ejército israelí a actuar contra él", escribió en X la teniente coronel Ella Waweya, portavoz del ejército israelí. "Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus casas y alejarse de las aldeas al menos 1.000 metros para dirigirse a zonas despejadas", añadió. (afp, ap)

Nueva oleada de ataques contra la capital iraní

El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes (02.03.2026) una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el "corazón de Teherán", la capital de la república islámica.

Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán", informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).

El ejército no proporcionó inicialmente más detalles. La distancia entre la ciudad israelí de Tel Aviv y Teherán es de unos 1600 kilómetros en línea recta. (efe, dpa)



Australia descarta participar en los ataques a Irán

Australia no participará en los ataques a Irán ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio, afirmó este lunes la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en una entrevista televisiva.

Durante su intervención en un programa de la cadena australiana Nine, Wong se refirió a la escalada registrada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

"Australia no participó en estos ataques y no anticipamos participar en el futuro", declaró la jefa de la diplomacia australiana, quien subrayó que su país "no es un actor central" en el conflicto en Oriente Medio. (efe, reuters)



Intensos bombardeos israelíes en los suburbios de Beirut

Israel llevó a cabo este lunes intensos ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, controlados por Hezbolá, después de que el grupo respaldado por Irán lanzara misiles y drones hacia Israel en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Más de una docena de explosiones sacudieron Beirut, según testigos, en los ataques más intensos contra los suburbios del sur desde la guerra entre Israel y Hezbolá en 2024.

Fuentes de seguridad libanesas dijeron que los ataques aéreos alcanzaron varias zonas de los suburbios del sur, conocidos como Dahiyeh. El ejército israelí afirmó que había comenzado a atacar objetivos de Hezbolá en todo el Líbano. (reuters, efe)

Siete heridos cerca de Jerusalén en ataques de Irán

"Según las autoridades médicas, hasta el momento se evacuaron siete personas heridas con distintos grados de gravedad para que reciban atención médica", indicaron los bomberos.

Antes se habían reportado varias explosiones en Jerusalén, después de que los militares israelíes detectaran el lanzamiento de misiles desde Irán. La policía israelí dijo que está llevando a cabo búsquedas "tras los reportes de fragmentos de misiles interceptores caídos en varios lugares". (afp/efe)

Reino Unido permite a Estados Unidos que use sus bases para atacar a Irán

El primer ministro británico Keir Starmer reveló este domingo (01.03.2026) que aceptó que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó en un video publicado en redes sociales que su país no participará en las operaciones. En una declaración conjunta previa, Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas contra Irán. (afp/reuters)

Trump promete vengar la muerte de tres militares estadounidenses en ataques iraníes

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo el líder de la Casa Blanca en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", sentenció. (afp/ap)

Estados Unidos destruye el cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán "ya no tiene un cuartel general", dijo el comando central estadounidense para Medio Oriente (Centcom) en un comunicado este domingo.

"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente", reportó.

﻿ Trump prevé operaciones contra Irán por "cuatro semanas"

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que prevé operaciones militares durante las próximas cuatro semanas contra Irán, después de que ataques llevados a cabo junto al ejército israelí hayan diezmado la capacidad de defensa del régimen islámico.

"Calculamos que serán unas cuatro semanas" de ataques, declaró Trump al periódico británico Daily Mail. "Es un país grande, llevará cuatro semanas o menos", apuntó.



