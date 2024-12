Jefe de OTAN advirtió que amenaza de Rusia avanza "hacia nosotros a toda velocidad"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que la amenaza de Rusia avanza rápidamente, y advirtió que la alianza militar transatlántica debe multiplicar su gasto en defensa para prevenir una "gran guerra" en su territorio.



"El peligro se mueve hacia nosotros a toda velocidad", dijo Rutte en un coloquio en Bruselas, y expresó su convicción de que "no estamos preparados para lo que se nos viene en cuatro o cinco años".



Para el exprimer ministro neerlandés, la situación general de seguridad "no es buena. Sin dudas, es la peor de mi vida".



En su opinión "no hay una amenaza militar inminente" para la OTAN, porque la alianza "se ha transformado para mantenernos seguros".



Pero la garantía de la seguridad requiere que la alianza transatlántica multiplique sus gastos en materia de defensa, fortaleciendo las industrias nacionales para la producción de equipos.



"Es hora de cambiar a una mentalidad de tiempos de guerra. Y acelerar nuestra producción y gasto en defensa. En cuando se refiere a la producción de defensa, estoy absolutamente convencido de que el aumento es una prioridad máxima", dijo.

En los años de la denominada Guerra Fría, los europeos "gastaron mucho más del 3% de su PIB en defensa. Con esa mentalidad ganamos la Guerra Fría. El gasto cayó después de la caída del Telón de Acero. El mundo era más seguro. Ya no lo es".



Por ello, agregó, hace una década que los países que forman la alianza militar decidieron que "era hora de invertir una vez más en defensa", y adoptó una meta de gastar en defensa el equivalente al 2% de cada PIB nacional.



"Vamos a necesitar mucho más"

En 2023, ese 2% pasó a ser visto como un mínimo y no una meta máxima. "Puedo decirles que vamos a necesitar mucho más del 2%", dijo Rutte.



Más allá del resultado de la guerra en Ucrania, "no estaremos seguros en el futuro a menos que están preparados para afrontar el peligro. Podemos hacerlo. Podemos evitar la próxima gran guerra en territorio de la OTAN", expresó.



Para Rutte, Rusia "se está preparando para una confrontación a largo plazo. Con Ucrania. Y con nosotros. Lo que está sucediendo en Ucrania podría suceder también aquí", en territorio de la OTAN.



Con relación a la guerra en marcha en Ucrania, Rutte afirmó que los combates dejan unos 10.000 muertos por semana, y que el número total de víctimas desde febrero 2022 ya sería de "más de un millón".



Además de la amenaza que representa Rusia, Rutte mencionó que China "está aumentando sustancialmente sus fuerzas, incluidas sus armas nucleares".



Por esto, insistió, "no estamos en guerra. Pero definitivamente tampoco estamos en paz".



En su visión, la capacidad disuasoria de la OTAN "es buena, por ahora. Pero es mañana lo que me preocupa".