Jefe de la ONU insta a comprometerse con plan de Trump para Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió este martes (30.09.2025) el plan presentado ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza y consideró "crucial" que todas las partes se comprometan a un acuerdo y a su implementación.

Guterres "da la bienvenida al acuerdo del presidente de EE.UU., Donald Trump, que pretende lograr un alto el fuego y una paz sostenible en Gaza y la región. También aprecia el importante rol de los estados árabes y musulmanes que trabajan para este fin", dijo su portavoz, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria. El secretario general "reitera que nuestra prioridad debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto", indicó el portavoz

Plazo de tres a cuatro días

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio al movimiento palestino Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para responder a su plan, que ya recibió el visto bueno de Israel.

El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza. Asimismo, según el proyecto, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Qatar, aplaudieron los "esfuerzos sinceros" por alcanzar la paz tras casi dos años de una devastadora guerra.