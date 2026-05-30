Jefe de la OMS llega a Ituri, epicentro del brote de ébola en la RDC

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado (30.05.2026) a mediodía a Bunia, capital de la provincia oriental de Ituri y epicentro de la epidemia de ébola declarada en la República Democrática del Congo (RDC), causado por la cepa del virus Bundibugyo, publicó la oficina de la OMS en África en su cuenta de la red social X (Twitter).

Allí, el jefe de la OMS tiene previsto visitar instalaciones sanitarias y reunirse con las autoridades locales y provinciales y con los trabajadores de la OMS desplegados sobre el terreno. Tedros se trasladó el viernes a Kinsasa, la capital del país, donde se reunió con la primera ministra del país, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC.

"Estamos aquí para dialogar con la comunidad, para comprender cómo se está llevando a cabo la respuesta e identificar las posibles dificultades a la hora de poder ofrecer nuestro apoyo", declaró Tedros ante la prensa. Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes, motivo por el que Tedros pidió un alto al fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

Cifras subestimadas

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las "muertes sospechosas" entre más de mil casos registrados en la RDC. Se trata del decimoséptimo brote de ébola declarado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976. También se han registrado casos en la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global. La OMS indicó que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de que se declarara el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Las autoridades sanitarias internacionales estiman que la magnitud de la epidemia aún no se conoce y que las cifras probablemente están subestimadas, principalmente debido a la limitada capacidad de la RDC para realizar pruebas de laboratorio que confirmen los casos de transmisión. El ébola ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.



