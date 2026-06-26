Jefe de ayuda de la ONU promete "mover montañas" para rescatar sobrevivientes en Venezuela

El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas prometió el viernes "mover montañas" para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros tras los dos terremotos mortales que sacudieron Venezuela, mientras decenas de equipos internacionales se sumaban a la angustiosa búsqueda de sobrevivientes.

La situación es "simplemente devastadora", declaró a la AFP Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, en una entrevista en Ginebra.

Los dos terremotos, que se produjeron con apenas un minuto de diferencia la noche del miércoles y derrumbaron edificios en el norte del país, causaron la muerte de al menos 920 personas, según una cifra oficial actualizada.

Fletcher señaló que más de 50.000 personas están desaparecidas y advirtió que revisar los escombros será "una tarea enorme".

Indicó que la agencia humanitaria de la ONU (OCHA), que él dirige, aún no disponía de una estimación sobre hasta qué punto podría aumentar la cifra de víctimas mortales.

"Hay 50.000 personas desaparecidas... Es evidente que la cifra aumentará considerablemente", agregó.

En la zona costera de La Guaira, cerca de la capital, la más afectada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, numerosos edificios quedaron reducidos a polvo y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios recurrieron a sus propias manos para intentar rescatar a sobrevivientes, y señalaron la falta de maquinaria pesada o de ayuda oficial para salvar a quienes permanecían atrapados.

- "Cada minuto cuenta" -

"La prioridad ahora mismo debe ser encontrar sobrevivientes y salvar al mayor número posible de personas", declaró Fletcher.

Comentó que se había sentido profundamente conmovido por relatos de personas que "dicen que pueden oír voces". "Eso es inimaginable... Sabes que están ahí", dijo. "Cada minuto cuenta".

El funcionario expresó su deseo de que "las personas que tienen familiares bajo los escombros, aquellas cuyos seres queridos, amigos y familias están allí (..) sepan que vamos a hacer todo lo posible". "Vamos a mover montañas para salvar a sus seres queridos".

No obstante, reconoció que se trata de "una respuesta de emergencia muy, muy compleja" entre otras cosas por la posibilidad de réplicas.

- Ayuda internacional -

Equipos de rescate y ayuda internacional han comenzado a llegar a Venezuela.

Fletcher calificó de "masiva" la operación en curso. "Ya tenemos 35 equipos de búsqueda y rescate desplegados sobre el terreno", afirmó, destacando que, en conjunto, suman "más de 1.600 especialistas en rescate urbano (y) más de 100 perros de rescate".

Previó incluso que se movilicen aún "más efectivos para esta primera oleada", y señaló haber estado en contacto con rescatistas "de toda la región, de toda Europa, de Catar, de Jordania (...) Siria también enviará un equipo".

Estados Unidos señaló a su vez el despliegue de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros, además de movilizar 150 millones de dólares en ayuda.

El viernes, Washington anunció también la suspensión temporal —por un periodo de cuatro meses— de algunas sanciones económicas contra Venezuela para facilitar las operaciones de ayuda.

"Allí donde haya sanciones, necesitamos exenciones humanitarias", declaró Fletcher a la AFP.

"Hay que asegurarse de que nada impida que los artículos de primera necesidad lleguen a quienes los necesitan".

Afirmó que la OCHA desempeñaba un papel clave en la compleja coordinación de la respuesta, ayudando a canalizar la "enorme cantidad de ayuda que la gente quiere ofrecer".

La agencia de la ONU también trabaja en la estimación de las necesidades de financiación.

Fletcher recordó que antes de los terremotos unos ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban ayuda humanitaria. "Obviamente, esa cifra ha aumentado drásticamente".