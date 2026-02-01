Jefa diplomática de Estados Unidos llega a Venezuela para relanzar relaciones

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llegó al país caribeño este sábado (31.01.2026), en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York bajo cargos de narcotráfico y crime organizado.

La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.

Tras la captura del líder chavista el 3 de enero, la segunda en el régimen Delcy Rodríguez asumió el poder e inmediatamente cedió el control del petróleo venezolano a Washington, una exigencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump ha presionado al chavismo desde su primer mandato

Siguiendo las órdenes de Washington, también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que desconociera su primera reelección un año antes y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó.

Fue durante el primer mandato de Trump, que buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.