Jeaustin Campos explica polémico gesto ante Municipal

El entrenador costarricense del Real España fue cuestionado por su actitud tras caer ante el Municipal de Guatemala. Salió del campo de juego llevándose una mano a la boca varias veces, lo que provocó molestia en la hinchada local.

Esto dijo sobre la situación.

“Me fui a tomar agua y esta amistad, que no es un aficionado común, me empezó a decir que estábamos ganando y bailando a Municipal. Le dije que el equipo era aburrido y que daba sueño. Ahí mismo le hice un gesto en el banco, como un bostezo, y fue el que hice al final del partido, pero fue una cuestión de amigos”, explicó recientemente el entrenador a ESPN Centroamérica.

Campos ya se había referido al tema en la conferencia de prensa tras la derrota de los catrachos en Guatemala: “Nos dejaron callados, eso es”.

El costarricense también conversó con la periodista Merlyn Villarreal y volvió a abordar los hechos.





El resultado conseguido la noche de este miércoles complica al Real España, que empezó ganando el partido y vio cómo sus rivales le dieron vuelta.