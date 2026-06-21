JD Vance ensalza una "reunión histórica" al inicio de conversaciones entre EEUU e Irán en Suiza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó de "histórica" la reunión iniciada en Suiza este domingo para unas negociaciones con Irán, con el objetivo de finalizar el memorando de acuerdo alcanzado esta semana, destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.



"Lo que el presidente [Donald Trump] nos ha pedido que hagamos es pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní", indicó JD Vance al comienzo de unas conversaciones directas entre ambos países, con la mediación de Catar y de Pakistán, en un resort de Bürgenstock, en los Alpes suizos.



"Si sus dirigentes están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación" con Irán, agregó.



"Se trata de una reunión histórica", agregó, y mencionó que se lograron "grandes avances en las últimas horas".



Las negociaciones buscan poner fin a la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, y están centradas en la guerra en Líbano y el programa nuclear iraní.



El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo.



Sin embargo, quedó muy debilitado por la situación en Líbano, pero el vicepresidente estadounidense aseguró que había constatado "progresos considerables" en los últimos días "para conseguir que el alto al fuego se mantenga en Líbano".



"En realidad, estoy muy satisfecho con la situación en Líbano", dijo, pese a que el sur del país fue escenario de combates el viernes y el sábado.



"¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podemos cambiar de forma duradera las relaciones en Oriente Medio? ¿O vamos a volver a los viejos métodos, algo que no es lo que preferimos pero que, desde luego, sigue siendo una posibilidad muy real?", insistió JD Vance junto al emisario Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner.



Por su parte, la delegación iraní no hizo declaraciones a la prensa.

