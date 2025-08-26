Japonés de 102 años impone récord al escalar Monte Fuji “por última vez”

Un japonés de 102 años con una grave afección cardíaca ha sido certificado como la persona de mayor edad en escalar el Monte Fuji, pero aun así restó importancia a la hazaña, considerándola insignificante.

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, alcanzó la cima del pico más alto de Japón tras escalar una montaña casi semanalmente como parte de su entrenamiento.

Su logro, a principios de agosto, fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords.

"Tengo seis años más que la última vez que escalé", declaró Akuzawa a la AFP, refiriéndose a su ascenso al pico de 3.776 metros (12.388 pies) a los 96 años.

"He estado allí y he visto la vista muchas veces; no fue nada especial", añadió.

"Yo también llegué a la cima la última vez".

Persistencia ante la adversidad

Además de ser un apasionado del senderismo, este ganadero jubilado de la región central de Gunma es voluntario en un centro de atención para personas mayores y da clases de pintura. La preparación para la ascensión al Monte Fuji, que también es un volcán activo, se produjo después de que tropezara mientras subía una montaña cerca de su casa en enero, enfermara de herpes zóster y fuera hospitalizado por insuficiencia cardíaca.

Su estado físico preocupaba a su familia, pero Akuzawa estaba decidido a escalar, según contó a AFP su hija Yukiko, de 75 años.

"La recuperación fue tan rápida que los médicos no lo podían creer", dijo Yukiko.

Para ponerse en forma, Akuzawa se levantaba temprano cada mañana y salía a caminar una hora, y también subía una montaña casi todas las semanas.

Akuzawa prolongó su ascensión al Monte Fuji durante tres días y pasó dos noches en refugios, pero la gran altitud casi lo obligó a desistir.

Logró llegar a la cima con el apoyo de sus compañeros de viaje, incluida su nieta enfermera, según Yukiko.

Al preguntarle si quería volver a escalar el Monte Fuji, Akuzawa respondió con un rotundo "no".



