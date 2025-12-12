Japón retira alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 6,7

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) retiró este viernes la alerta de tsunami emitida luego de que un terremoto de magnitud 6,7 sacudiera el norte del archipiélago.

La advertencia de olas de hasta un metro de altura para la costa norte frente al Pacífico se había activado pocos días después de que otro sismo de magnitud 7,5 en la misma región causara al menos 50 heridos.

Finalmente, solo se registraron dos olas de 20 centímetros: una a las 03H35 GMT en la localidad de Erimo, en la isla de Hokkaido, y otra tres minutos más tarde en la región de Aomori, según la dependencia.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) también afirmó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,7 y se produjo a 130 kilómetros de la ciudad de Kuji, en la prefectura de Iwate, en la isla de Honshu.

La cadena pública NHK dijo que la intensidad de las sacudidas fue menor que la registrada en el temblor más fuerte del lunes por la noche, que derribó objetos de estantes, destrozó carreteras, rompió ventanas y provocó olas de tsunami de hasta 70 centímetros.

La Autoridad de Regulación Nuclear informó este viernes que no había signos inmediatos de anomalías en las instalaciones atómicas de la región.

La zona está marcada por el recuerdo del enorme terremoto submarino de magnitud 9,0 que se produjo en 2011 y provocó un tsunami que dejó unos 18.500 muertos y desaparecidos.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas, en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico, y es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo.

El archipiélago, donde viven unos 125 millones de personas, sufre cerca de 1.500 temblores al año, la mayoría leves.







