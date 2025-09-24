Japón reconocerá también al Estado de Palestina

El primer ministro saliente de Japón, Shigeru Ishiba, anunció el martes (24.09.2025) ante la ONU que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de su país es cuestión de tiempo, y afirmó sentirse "indignado" con declaraciones recientes de las autoridades israelíes sobre ese tema. "Para nuestro país, la cuestión no es si se reconoce al Estado Palestino, sino cuándo. Las continuas acciones unilaterales del gobierno israelí nunca pueden ser aceptadas", dijo.

Cerca de 80 % de los países miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, incluyendo a Reino Unido, Canadá, Australia y Francia, que anunciaron el reconocimiento esta semana, después de casi dos años de guerra en la Franja de Gaza. "Me siento fuertemente indignado con las declaraciones de altos funcionarios del gobierno israelí que parecen rechazar categóricamente la noción misma de un Estado Palestino", declaró el todavía primer ministro japonés en funciones en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ishiba aseguró que si la evolución del conflicto cierra el camino a una solución de dos Estados, "Japón adoptará medidas en consecuencia". Japón ha evitado hasta ahora sumarse a las potencias que han reconocido al Estado palestino con motivo de la cita internacional, cuestionando la efectividad real que tendría esa decisión en este momento, pero el primer ministro Ishiba se mostró más contundente en su alocución.

Actual situación en Gaza como desencadenante

"No podemos permitirnos ignorar el sufrimiento extremo del pueblo de Gaza" y condenó "enérgicamente" los ataques de Israel, que "agravan la crisis humanitaria en la región", a la par que llamó a judíos y árabes a recuperar la coexistencia pacífica de la que hicieron gala durante siglos. La reciente ola de reconocimientos se dio tras la ofensiva israelí en Gaza, desatada por el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Israel rechazó los reconocimientos al señalar que son un premio al "terrorismo" de Hamás, algo reiterado en la ONU por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El ataque de Hamás, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países musulmanes, resultó en la muerte de 1.219 israelíes, en su mayoría civiles, según datos oficiales. En los casi dos años transcurridos, las operaciones israelíes han matado a más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.

La ONU, añadió Ishiba, "no ha cumplido plenamente su función" y el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no ha permitido que tomase "decisiones necesarias en muchas situaciones críticas".



