Japón puede reactivar la mayor central nuclear del mundo

El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, ha dado luz verde a la reactivación de la central nuclear más grande del mundo. Se trata de un paso clave en el proceso de volver a generar energía.

Hanazumi dijo en una conferencia de prensa que "aprobaría" la reanudación de las operaciones de la central, que aún necesita la autorización definitiva del organismo regulador nuclear del país.

Hanazumi solicitará ahora que la Asamblea prefectural debata su decisión durante la sesión programada para diciembre. De aprobarla, se dará por finalizado el proceso de obtención del consentimiento local.

El desastre que provocó su paralización

La planta de Kashiwazaki-Kariwa fue paralizada, como los demás reactores de Japón, luego de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi, en 2011.

Desde el desastre de Fukushima, las siete unidades de la planta están paradas. Las unidades 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero se le ordenó posteriormente permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se le dio el visto bueno a las medidas adoptadas y, desde entonces, la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha.