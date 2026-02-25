Japón prevé desplegar misiles cerca de Taiwán en 2030

Japón planea desplegar misiles tierra-aire en su isla de Yonaguni, cercana a Taiwán, para marzo de 2031, informó el ministro japonés de Defensa este martes (24.02.2026).

Es la primera vez que Japón informa sobre el momento en que llevará a cabo ese despliegue.

El ministerio anunció el plan en 2022 para reforzar sus defensas aéreas en la isla, que ya tiene una base militar japonesa.

El ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, afirmó en una rueda de prensa que el despliegue tendrá lugar en el año fiscal 2030, que abarca de abril de 2030 a marzo de 2031, en la isla de Yonaguni, a unos 110 km al este de Taiwán y 1.900 km al suroeste de Tokio.

El anuncio llegó tras meses de disputas entre Japón y China. El martes, Pekín anunció que que impondría restricciones de exportación a decenas de compañías japonesas por contribuir, según acusó, al fortalecimiento de la capacidad militar nipona.

La primera ministra de Japón, la conservadora Sanae Takaichi, señaló en noviembre que Tokio podría intervenir militarmente ante cualquier ataque contra Taiwán, una isla con gobierno propio que China considera como parte de su territorio y que no descarta tomar por la fuerza.

El canciller chino, Wang Yi, afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich este mes que las fuerzas de Japón están buscando "reavivar el militarismo".



