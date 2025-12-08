Japón levanta la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,6

Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió el lunes la costa norte de Japón, donde se registraron varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros, según las autoridades, que levantaron la alerta de tsunami en la madrugada del martes.



Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 23H15 (14H15 GMT) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.



La Agencia Meteorológica japonesa (JMA) emitió inmediatamente un alerta de tsunami. Una primera ola impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT), indicó la agencia.



Varias olas, de hasta 70 centímetros, llegaron posteriormente a las costas, agregó.



La emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, quien afirmó que hubo algunos heridos. Imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras.



Los residentes de Hachinohe huyeron de sus hogares para refugiarse en el ayuntamiento, según NHK.



El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.



Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie.



La agencia meteorológica había advertido de que se esperaba un tsunami de hasta tres metros en la costa pacífica de Japón.



El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta.



Ningún informe de "anomalías"



Kihara afirmó que no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares del norte de Japón, y añadió que se estaban realizando investigaciones en otras instalaciones nucleares.



En 2011, un terremoto de magnitud 9,0 provocó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión en la central nuclear de Fukushima.



Poco después del terremoto del lunes, Tohoku Electric Power dijo en una publicación en X que los sistemas de seguridad de su central nuclear de Higashidori, en Aomori, y de su central nuclear de Onagawa, en la región de Miyagi, no habían mostrado ninguna anomalía.



Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.



El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente 1.500 sacudidas cada año.



La gran mayoría son leves, aunque los daños que provocan varían según su ubicación y la profundidad bajo la superficie terrestre.



Los sismos son extremadamente difíciles de predecir, pero en enero un panel gubernamental aumentó ligeramente la probabilidad de que se produzca un temblor importante en la fosa de Nankai, frente a las costas de Japón, en los próximos 30 años, situándola entre el 75% y el 82%.

