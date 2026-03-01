Jamenei no tiene reemplazo “porque mató a los que lo podían suceder", afirma periodista iraní

El líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jamenei, no tendría reemplazo dentro de la estructura del régimen, según afirmó el periodista y especialista en Irán Beni Sabti en declaraciones brindadas a Teletica.com el pasado 20 de febrero en Tel Aviv, Israel, en el contexto de la reciente escalada militar en Medio Oriente.

​“Jamenei no tiene reemplazo porque mató a los que lo podían suceder”, afirmó Sabti. Según explicó, el actual líder iraní, de 86 años y en el poder desde 1989, consolidó su autoridad eliminando a potenciales sucesores dentro del sistema. “No atacaba a líderes religiosos directamente, pero les permitía actuar y, de ser necesario, los reemplazaba. A muchos de los que podían convertirse en alternativa los eliminó”, aseguró.

Las declaraciones del analista se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera un mensaje este sábado en el que aseguró que Jamenei murió tras bombardeos conjuntos lanzados por Washington y Tel Aviv sobre Teherán.



Ese mismo día, Estados Unidos e Israel atacaron territorio iraní con el aparente objetivo de debilitar al régimen, mientras la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo, intensificando la tensión regional.



Sabti calificó el momento como “muy difícil y desafiante” y subrayó que “es un evento muy importante lo que pasa ahora”. Añadió que, desde su perspectiva, la situación actual “da la legitimación de lo que estaba haciendo Israel”.



El especialista trazó paralelismos históricos y señaló que “mucho de lo que vimos el 7 de octubre (de 2023 cuando Hamás atacó Israel en un ataque terrorista sin precedentes para la región) ya había pasado en 1978 y 1979, fue algo muy similar”. Recordó que durante esos años él tenía siete años y afirmó que “todo lo de secuestrar, torturar y matar fue inventado en Irán”.



Al referirse al origen del actual sistema político iraní, indicó que “ellos trabajan desde los días de la revolución islámica hasta el día de hoy”. Precisó que “en el 1979 se da la revolución islámica y en el 82 nace Hezbollah”, organización que, según dijo, ha recibido respaldo constante desde entonces (de Irán, Líbano y otros países de la región).

​“Durante 47 años no ha parado de impulsar la destrucción de Israel”, expresó Sabti. Agregó que, a su criterio, la ideología del régimen sostiene que “los judíos no tienen derecho a nada y tienen que vivir bajo el islam; el judío no puede ser independiente, entonces tienen que sufrir y morir”.

​En el plano interno, describió un escenario de represión.

​ “Dentro de Irán tienen que reprimir a la población, no puede haber manifestaciones. Para el régimen, la población iraní es enemiga del régimen”, afirmó.

Añadió que “hay mucha gente que se escapa” del país debido a la situación política y económica.

Sobre las protestas registradas en los últimos años, aseguró que “en las manifestaciones están gritando que no quieren más Gaza ni Israel; lo que quieren es que inviertan en el pueblo iraní”. Según explicó, “saben que el dinero está invertido en más armamento militar y misiles”.



Sabti mencionó la existencia de encuestas que, según indicó, fueron realizadas de forma confidencial.

​“Se hizo una encuesta secreta y el 75% de los iraníes quieren a los judíos y son proisrael”, afirmó.

También señaló que “otra encuesta secreta que luego se filtró dice que el 92% de la población iraní autóctona no ama al régimen iraní”.



En relación con la política exterior, sostuvo que “hacia afuera hacen mucha propaganda y tratan de expandir a Hezbollah y también a Hamas”. Añadió que buscan “expandir la ideología y traer mucha gente que se convierte en el islam”.



Respecto al financiamiento de Hezbollah, indicó que la organización “recibe mil millones de dólares por año desde 1989, más armas militares y otras cosas”. Además, afirmó que “Irán y Hezbollah están lavando dinero del narcotráfico; son muchos cientos de miles de millones de dólares”.



En cuanto al programa nuclear iraní, el analista declaró que “tienen uranio enriquecido y esto es parte de la bomba, aunque se necesitan otras cosas; sin embargo, es la materia principal”. Agregó que “casi tenían la bomba nuclear, por eso Israel atacó la capacidad militar de Irán”.



Según Sabti, “la bomba nuclear es para ellos la manera más efectiva de destruir a Occidente e Israel”. También indicó que, desde su interpretación del islam radical, “creen que hay que destruir Occidente y así acelerar la venida del Mesías”.



Al referirse a las negociaciones recientes (a mitad del mes de febrero) entre Irán y Estados Unidos, comentó:

“Para mí hay un truco sobre Trump, porque a veces dice guerra, otras veces dice que no hay guerra y no se sabe qué quiere”. Añadió que “estas charlas con Irán son parte de un juego político”.

El especialista también advirtió sobre posibles repercusiones internacionales en caso de una escalada mayor.

​“Si empieza la guerra puede ser que iraníes y pro iraníes hagan atentados en EE. UU., porque hay gente preparada para eso”, señaló. Además, aseguró que “están creando misiles balísticos más potentes y destructivos y siguen intentando concretar la bomba nuclear”.

Finalmente, Sabti afirmó que el liderazgo religioso en Irán se mantiene al margen de los cambios institucionales.